Croce Bianca di Giussano: cinque nuovi soccorritori esecutori pronti al servizio

Sono cinque i nuovi soccorritori esecutori della sezione di Giussano della Croce Bianca. Hanno detto “sì”: Martina Molteni, Stefano Tagliabue, Edoardo Terraneo, Carolina Valtorta e Alessandro Valtorta. Terminato l’intero percorso di formazione, sono pronti per vestire la divisa arancione e salire in ambulanza per i servizi di emergenza urgenza.

«Avere dei giovani che decidano di mettere a disposizione il proprio tempo per aiutare gli altri in un momento, tra l’altro, difficile come l’attuale è una grazia - dice il comandante di sezione Ruggero Cerizza - Dico “grazie” a loro e anche ai formatori che li hanno seguiti durante diversi mesi non facili, conciliando il lavoro e i turni in Croce Bianca» .

Sono i primi del gruppo composto da 12 corsisti a diventare operativi dopo un iter di formazione, reso più lungo a causa dell’emergenza sanitaria. I volontari, più di 200 fra operativi e centralinisti, sono attivi, tutti i giorni, su più turni sia per il servizio emergenza-urgenza sia per tutte le altre attività.

