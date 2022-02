Crisi ucraina, Agrate Brianza aderisce all’appello del Coordinamento per la Pace in Comune contro la guerra Il Comune di Agrate Brianza espone la bandiera arcobaleno aderendo all’appello del Coordinamento per la Pace in Comune contro la guerra: «Il nostro Comune condanna ogni tipo di violenza e qualsiasi atto che comprenda azioni di forza militare».

Il Comune di Agrate Brianza aderisce all’appello del Coordinamento per la Pace in Comune contro la guerra che si sta sviluppando tra Russia e Ucraina ed espone la bandiera della pace fuori dal municipio per affermare la sua contrarietà ad ogni forma di conflitto.

«Purtroppo stanno arrivando dall’Ucraina le notizie che mai avremmo voluto sentire. Il Comune di Agrate Brianza, in segno di contrarietà a questa guerra e di vicinanza a tutte le persone che ne subiranno pesantemente gli effetti, da oggi espone all’esterno del municipio la Bandiera della Pace, aderendo all’appello del Coordinamento La Pace in Comune, di cui fa parte – ha fatto sapere l’amministrazione Sironi - Diciamo no a una nuova guerra, e a tutte le guerre: la bandiera è simbolo dell’importanza della Pace e della difesa dei diritti umani per tutti senza ricorso alle armi. Il nostro Comune condanna ogni tipo di violenza e qualsiasi atto che comprenda azioni di forza militare. Una bandiera per dire no a una nuova guerra, e a tutte le guerre».

