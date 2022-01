Crisi Covid a Lissone, raddoppiati i contagi in pochi giorni: l’appello del sindaco Da 530 contagiati a oltre 1.000 in una settimana: è la situazione di Lissone di fronte all’aumento dei casi di positivi che portano il sindaco Concetta Monguzzi a chiedere «rispetto delle regole e maggiore senso civico».

È un forte richiamo alla responsabilità personale e al senso civico quello che il sindaco di Lissone, Concettina Monguzzi, ha voluto lanciare all’indirizzo dei suoi concittadini. Monguzzi chiede il rispetto delle regole, di fronte ad un nuovo aumento di casi in città, tra la fine del 2021 ed i primi giorni del nuovo anno. Quasi raddoppiati i positivi a Lissone, saliti a 1.046 (al 29 dicembre 2021 erano 530).

«Ci sono anche molte persone in quarantena» spiega il sindaco «avremmo voluto iniziare l’anno nuovo con un atteggiamento più sereno, leggero, con il cuore meno pesante, però iniziamo il 2022 con incertezze e confusione, per questo rivolgo un richiamo forte alla responsabilità personale, al senso civico. Atteniamoci alle regole. I medici fanno un grande lavoro e bisogna far riferimento a loro in caso di sintomi, chiamare loro per indicazioni precise».

