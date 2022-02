Crescono le donazioni del gruppo Avis di Arcore: sono 1.137 quelle del 2021 Bilancio più che positivo, per l’Avis di Arcore, per quanto riguarda le donazioni effettuate dai propri aderenti nel corso del 2021: sono aumentate di 134 unità rispetto al 2020.

Donazioni di sangue in crescita nel 2021 per la sezione Avis di Arcore. A tracciare il bilancio è il presidente del sodalizio Cristiano Magni. «Nel 2021 abbiamo raggiunto un ottimo risultato in donazioni, ben 1.137 (+134 rispetto al 2020). Voglio congratularmi con tutti i nostri tesserati, circa 600, per la perseveranza che mettono nell’essere continui nelle donazioni anche e soprattutto in questi anni che ci hanno creato non poche difficoltà – ha fatto sapere Magni -. Voglio congratularmi con tutti i volontari che svolgono le attività della sede in presenza e da remoto. I numeri che abbiamo raggiunto sono frutto di una sinergia e unità d’intenti che ci porta a donare un po’ di noi e del nostro tempo agli altri. Quindi grazie, grazie e ancora grazie. Quest’anno è il nostro 55esimo compleanno e sarebbe bello festeggiare insieme e migliorare, insieme, i risultati che abbiamo ottenuto fino ad oggi. Noi ci siamo, e voi?».

Inoltre da pochi mesi l’Avis ha cambiato sede passando da via Falck a via Roma di fronte alla stazione ferroviaria.

