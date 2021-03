Crescita esponenziale dei contagi Covid a Villasanta: in 20 giorni da 49 a 144 positivi con 4 decessi I dati drammatici sono stati rivelati dal sindaco Luca Ornago durante il consiglio comunale: «L’età media dei malati è passata da 48 a 46 anni mentre l’età media dei decessi si aggira sempre intorno agli 81 anni. Non abbiamo registrato casi di positività dalla casa di riposo».

Crescono in maniera esponenziale i contagi da Covid a Villasanta e anche i decessi. Nel giro di 20 giorni si è passati da 49 positivi a 144 e anche i decessi hanno registrato una crescita da 30 a 34. Numeri diramati martedì 23 marzo dal sindaco Luca Ornago durante la seduta del consiglio comunale.

«Abbiamo notato anche un abbassamento dell’età media dei malati che passa da 48 a 46 anni – ha detto il primo cittadino -, mentre l’età media dei decessi si aggira sempre intorno agli 81 anni. Non abbiamo registrato casi di positività dalla casa di riposo Villa San Clemente, che durante la prima ondata di marzo 2020 aveva registrato qualche problema. Colgo l’occasione per invitare tutti a rispettare le regole come l’utilizzo della mascherina e mantenere le distanze. Non abbiamo ancora comunicazioni precise sulle vaccinazioni anti-Covid ma siamo comunque favorevoli a mettere a disposizione spazi comunali qualora ci fosse la necessità per somministrare il siero».

Molto probabilmente la location da sfruttare potrebbe essere ancora una volta la Villa Camperio utilizzata in autunno per la campagna vaccinale antinfluenzale.

