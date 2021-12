Covid, Vimercate destina 230mila euro a famiglie e commercio locale Per affrontare le difficoltà economiche derivate dall’emergenza sanitaria la giunta di Vimercate destina più di 230mila euro per famiglie e commercio locale.

La giunta di Vimercate destina più di 230mila euro per famiglie e commercio locale che si trovano ad affrontare una pesante crisi economica imposta dal Covid. Sono di 113mila euro le risorse per i nuclei familiari che settore dei servizi sociali del Comune di Vimercate destinerà alle famiglie mediante la pubblicazione di un bando che attuerà misure in via prioritaria per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche (come per esempio Tari, servizio idrico, servizio elettrico, utenze telefoniche, utenza fornitura gas/metano, ecc.) e in via residuale per l’acquisto di beni alimentari e generi di prima necessità.

Questo nuovo bando offrirà un sostegno economico anche per il pagamento delle utenze domestiche, particolarmente utile in questo momento, considerati i previsti incrementi globali dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

Ammontano invece a 118mila euro le risorse economiche disponibili che l’esecutivo vimercatese ha deliberato e che saranno messe a disposizione del terzo bando per la concessione di contributi economici a fondo perduto a sostegno delle attività commerciali. Come per i due precedenti bandi, le risorse serviranno a contrastare gli effetti negativi di natura economica della pandemia di Covid 19 e in questo bando saranno dedicati ad un contributo per gli allestimenti (luminarie, installazioni luminose e non, alberi di Natale, decori, vetrine a tema natalizio) e l’organizzazione di eventi durante il periodo natalizio 2021-2022. Il bando sarà disponibile sul sito comunale da giovedì 30 dicembre.

