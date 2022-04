Covid, via libera in Lombardia alla quarta dose per over 80, fragili e ospiti Rsa La somministrazione (vaccini Pfizer e Moderna) deve avvenire ad almeno 120 giorni dalla terza dose mentre non si applica a chi si è contagiato dopo aver ricevuto tre dosi. Dalla prossima settimana dovrebbe partire la somministrazione nelle Rsa.

Via libera alla quarta dose di vaccino anti-Covid anche per over 80, ospiti delle Rsa e fragili dai 60 ai 79 anni. Dei “fragili”, come indicato dal Ministero della Salute, fanno parte persone affette da malattie respiratorie (fibrosi polmonare idiopatica, malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia), malattie cardiocircolatorie (scompenso cardiaco in classe avanzata (III - IV NYHA), pazienti post-shock cardiogeno), malattie neurologiche (Sla e altre malattie del motoneurone, sclerosi multipla, distrofia muscolare, paralisi cerebrali infantili, miastenia gravis, patologie neurologiche disimmuni), diabete/altre endocrinopatie severe (diabete di tipo 1, diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze, morbo di Addison, panipopituitarismo), malattie epatiche (cirrosi epatica), malattie cerebrovascolari (evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell’autonomia neurologica e cognitiva, stroke nel 2020-21, stroke antecedente al 2020 con ranking maggiore o uguale a 3), emoglobinopatie (talassemia major, anemia a cellule falciformi, altre anemie gravi) poi fibrosi cistica, sindrome di Down, grave obesità (Bmi maggiore di 35), disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica) (disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 articolo 3 comma 3).

Secondo indicazioni ministeriali la somministrazione (vaccini Pfizer e Moderna) deve avvenire ad almeno 120 giorni dalla terza dose mentre non si applica a chi si è contagiato dopo aver ricevuto tre dosi. Dovrebbero essere circa mezzo milione i lombardi interessati. Dalla prossima settimana dovrebbe partire la somministrazione nelle Rsa mentre per gli altri over 80 e i fragili (60 - 79 anni) non sono state ancora date indicazioni per le prenotazioni che dovrebbero tuttavia seguire le medesime modalità già attuate con le dosi precedenti.

Dal 1° marzo è invece iniziata la somministrazione della quarta dose alle persone di età pari o superiore a 12 anni sottoposte a trapianto di organo solido o con marcata compromissione della risposta immunitaria.

