Covid: “tre giorni” di tamponi rapidi ad Albiate per trascorrere le feste più sicuri Da venerdì 18 a domenica 20 dicembre attivate due procedure: in automobile in un’area dedicata in via San Carlo (zona industriale) o, a piedi, in piazza del mercato (in questo caso solo nella giornata di domenica 20).

Tamponi rapidi, tre giorni di screening. Due le aree: “drive through” in via San Carlo e a piedi in piazza Grandi. Il Comune, in collaborazione con Avis Albiate, Centro Medico Besana e il Sistema Proteggo, consentirà ai cittadini che lo desiderano di effettuare il tampone rapido. “L’obiettivo è di far trascorrere le imminenti festività in maniera più tranquilla e più sicura, per sé e per la propria famiglia, rimanendo sempre rispettosi delle norme di distanziamento sociale, l’uso della mascherina, indicate dal Ministero della Salute” fanno sapere gli organizzatori.

Da venerdì 18 a domenica 20 dicembre, due le procedure che saranno attivate: in macchina in un’area dedicata in via San Carlo (zona industriale) o, a piedi, in piazza del mercato (in questo caso solo nella giornata di domenica 20). Un team medico sarà a disposizione per effettuare i tamponi rapidi e restituisce un risultato veloce in 15 minuti. Le prenotazioni: attraverso le associazioni alle quali si è iscritti, oppure al Centro Medico Besana via mail ([email protected]) o per telefono (0362.934152), oppure attraverso il portale del Sistema Proteggo ( www.proteggo.eu cliccando sull’icona del Comune di Albiate, oppure al link diretto : https://proteggo.eu/prodotto/screening-tampone-medico/). Per chi è iscritto alle associazioni di Albiate, il costo è di 16 euro a persona (esteso anche al nucleo familiare). I residenti in Albiate pagano 20 euro (dai 16 anni in su), ma il tampone sarà gratuito per gli over 70, con possibilità di esecuzione a domicilio.

Aziende di Albiate: 20 euro a dipendente, con un supplemento di 5 euro a persona e con un minimo di 10 persone, se i tamponi vengono eseguiti presso la sede aziendale, anche in date specifiche. Non residenti: 25 euro. Richiesta di esecuzione test senza prenotazione: 30 euro.

