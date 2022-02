Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Covid, stop all’obbligo di mascherine all’aperto dall’11 febbraio Da venerdì 11 febbraio nei luoghi all’aperto si dovrà avere con sé le mascherine per indossarle solo in caso di assembramenti o affollamenti.

Obbligo di indossare le mascherine fino al 31 marzo - data di fine dello stato emergenza - nei luoghi al chiuso che non siano la propria casa. Ma da venerdì 11 febbraio nei luoghi all’aperto si dovrà averle con sé per indossarle solo in caso di assembramenti o affollamenti.

È previsto da una ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza nel pomeriggio dell’8 febbraio. Che conferma quanto era stato anticipato con l’inizio del mese nel segno di un progressivo ritorno alla normalità.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

“Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico”, spiega l’ordinanza.

