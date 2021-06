Covid, ricoverati in calo negli ospedali di Monza e Brianza: pazienti dimezzati al San Gerardo

MONZA coronavirus ambulanza in ospedale (Foto by Fabrizio Radaelli)

Ricoverati per Covid in calo in tutti gli ospedali di Monza e Brianza. In due settimane all’ospedale San Gerardo il numero si è dimezzato passando da 105 del 18 maggio ai 51 di mercoledì.

Una buona notizia che porta anche ad una drastica riduzione del numero dei posti letto destinati ai malati Covid: «Dei 600 letti a disposizione - spiega il direttore generale Mario Alparone - ne avevamo un centinaio impegnati fino alla scorsa settimana, mentre ora dedichiamo ai ricoveri per Covid il 10%, ovvero una sessantina».

Come già ribadito in più occasioni questo dato dovrà tendere quasi a zero per permettere una ripresa complessiva dell’attività ospedaliera “a regime”.

Resta invece invariato, negli ultimi sette giorni, il numero di ricoverati in terapia intensiva. Il reparto vede ancora 10 persone ricoverate, esattamente come la scorsa settimana, mentre due settimane fa si era registrato un calo significativo da 14 a 10 letti impegnati.

L’altra buona notizia arriva dai dati relativi ai decessi per coronavirus: mentre la settimana scorsa si erano registrati 7 decessi tra i pazienti ricoverati, questa settimana il triste conteggio registra una sola nuova vittima. Il saldo tra i pazienti dimessi e i nuovi ricoveri è in positivo: questa settimana a fronte di 33 dimissioni ci sono stati 13 nuovi ricoveri.

Se in ospedale la pressione è decisamente meno forte, sul territorio la curva dei contagi mostra una discesa lenta, ma non costante.

Sono diciannove in meno i ricoverati negli ospedali dell’Asst Brianza nell’aggiornamento del 3 giugno. Nelle strutture di Vimercate, Desio e Carate Brianza ci sono 61 persone in cura per le conseguenze del coronavirus.

Sono 31 a Vimercate (erano 38) , di cui 1 in terapia intensiva, 20 a Desio (erano 27), di cui due in terapia intensiva, 10 a Carate Brianza (erano 15).

