Covid: over 80 ancora non vaccinati? Dal 7 all’11 aprile basta presentarsi ai centri Chi ha più di 80 anni e non è ancora stato chiamato per il vaccino anti Covid, o non ha ancora aderito, ora può semplicemente presentarsi al centro vaccinale più vicino dal 7 all’11 aprile per ricevere la prima dose.

Più di 80 anni e ancora nessuna notizia dalla Regione per essere vaccinati? Tra poco basterà presentarsi a un centro vaccinale. Qualsiasi. Lo dice la stessa Regione Lombardia fissando anche i termini temporali: dal 7 all’11 aprile 2021, gli over 80 che non hanno ancora ricevuto la convocazione per le iniezioni o chi non ha ancora aderito alla campagna potrà semplicemente presentarsi (come tanti hanno già fatto) alla sede vaccinale più vicina, con documento di identità e tessera sanitaria, per ricevere il vaccino.

L’indicazione è del Pirellone, che aggiunge: chi ha difficoltà a camminare può rivolgersi al proprio medico di medicina generale o chiamare il numero verde 800.894545, che prenderanno in carico la segnalazione e prenoteranno l’appuntamento per la vaccinazione a domicilio. Delle vaccinazioni a domicilio, per ora, si sa poco: ancora nessuna data per l’avvio ufficiale.

