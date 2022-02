Covid, l’emergenza sta rientrando: chiude il punto tamponi in piazza del mercato a Lissone A causa dei numeri sempre più bassi, medici e volontari hanno comunicato al sindaco Concetta Monguzzi di voler chiudere. da martedì 15 febbraio, il punto tamponi in piazza del mercato a Lissone.

Martedì 15 febbraio sarà l’ultimo giorno in cui funzionerà il punto tamponi drive trough in piazza mercato a Lissone.Il nuovo servizio, nato come potenziamento dell’attività di test autorizzata da Ats Brianza e divenuto operativo grazie alla fondamentale collaborazione dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza, della Protezione civile di Lissone, del Corpo Italiano Soccorso Ordine di Malta e del Corpo Militare dell’Ordine di Malta, chiuderà i battenti. L’annuncio è stato dato, via social, dal sindaco di Lissone, Concetta Monguzzi: «Vista la curva calante dei contagi e la poca necessità di fare tamponi, volontari e medici hanno deciso di chiudere. La necessità, ripeto, è molto scesa. Grazie a tutti per questo servizio».

