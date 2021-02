Covid: il vaccino AstraZeneca arriva a Monza e Brianza, le consegne di Poste Italiane Nella mattinata di martedì 9 febbraio Sda, del gruppo Poste Italiane, ha consegnato agli ospedali di Monza e di Vimercate le dosi del vaccino anti-Covid di AstraZeneca.

Dopo Pfizer, AstraZeneca: il nuovo vaccino contro il Covid-19 arriva a destinazione e lo fa con Poste Italiane. Lo rende noto la stessa società, riferendo che nella giornata di martedì 9 febbraio i corrieri di Sda, del gruppo Poste Italiane, sono arrivati anche a Monza per consegnare le dosi del farmaco.

I furgoni con celle frigorifere hanno recapitato i vaccini AstraZeneca presi in carico a Piacenza e “hanno proseguito il loro viaggio, sempre grazie al personale Sda, per raggiungere le loro destinazioni finali presso Asst di Monza (cioè l’ospedale San Gerardo) e Astt di Vimercate in via Santi Cosma e Damiano, 10 a Vimercate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA