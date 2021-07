Covid, il bollettino di domenica 25 luglio: crescono i contagi a Monza e Brianza, +61 A livello regionale (461) invece numero in decrescita rispetto a sabato 24 luglio quando furono 574, registrato però un decesso. Un paziente in più nelle terapie intensive, ora sono 27. Il rapporto tra tamponi e risultati positivi è dell’1,6%, sabato era al 1,4%.

Sono stati 61 a Monza e in Brianza, nelle ultime 24 ore, i nuovi contagiati dal Covid 19. Un numero in salita costante, sabato 24 erano stati 51 e il giorno prima 46. Si tratta del secondo numero più altro a livello regionale dopo Milano e la città metropolitana (+128). I numeri - relativi a domenica 25 luglio - sono stati diramati come sempre dal Ministero della Salute.In Lombardia ci sono stati 461 nuovi casi e un decesso. Il rapporto tra tamponi e risultati positivi è dell’1,6% (sabato era al 1,4%).

Quanto ai pazienti ricoverati per Covid negli ospedali lombardi, se ne è registrato uno in più in terapia intensiva rispetto a sabato 24 (sono 27) mentre calano i ricoverati non in intensiva (-3) mentre sabato erano aumentati di undici unità, ora sono 150

I contagi per provincia: Bergamo 37, Brescia 36, Como 34, Cremona 30, Mantova 26, Varese 22, Pavia 17, Lodi 16, Lecco 9 e 5 a Sondrio.

