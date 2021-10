Covid, i dati di sabato 30 ottobre: 37 nuovi contagi a Monza e in Brianza, + 574 in Lombardia In regione registrati altri 3 decessi mentre sono stati 318 i pazienti dimessi/guariti. Complessivamente eseguiti 98.875 tamponi, per un tasso di contagio dello 0,58%. In salita i pazienti ricoverati negli ospedali della Lombardia.

Sono stati 37 sui 574 complessivi in Lombardia i nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore a Monza e in Brianza. In regione registrati altri 3 decessi mentre sono stati 318 i pazienti dimessi/guariti. Gli attuali positivi salgono di 253 unità (9.318). I dati sono stati diramati con il quotidiano bollettino da Protezione Civile e Ministero della Salute. Complessivamente eseguiti 98.875 tamponi, per un tasso di contagio dello 0,58%. In salita i pazienti ricoverati negli ospedali della Lombardia: sono 44 quelli in terapia intensiva (-2) e 302 nei reparti ordinari (+5).

Questi i dati dei contagi per provincia, totale da inizio pandemia e incremento: Milano: 288.122 (199); Brescia: 112.562 (54); Varese: 91.994 (38); Monza e della Brianza: 83.314 (37); Como: 62.652 (28); Bergamo: 56.887 (36); Pavia: 46.475 (37); Mantova: 38.145 (23); Cremona: 28.940 (30); Lecco: 26.000 (22); Lodi: 18.054 (4); Sondrio: 16.146 (20).

© RIPRODUZIONE RISERVATA