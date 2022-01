Covid e scuola: la canzone che spiega i protocolli sui contagi in classe, tamponi e dad C’è una canzone che è partita da una trasmissione radiofonica ed è arrivata nella maggior parte delle chat di classe italiane, comprese quelle di Monza e Brianza. Spiega il protocollo per dad e quarantene a scuola ed è più chiara di qualunque documento ufficiale.

Che musica e rime aiutino a studiare e a memorizzare non è certo una novità. Ora si scopre che una canzone può essere propedeutica anche alla comprensione dei protocolli redatti per affrontare l’emergenza da Covid-19 nelle scuole.Ovvero quelle regole, tutte diverse dagli asili alle superiori, che mandano gli studenti in classe o in dad.

Il brano è partito dalla trasmissione Un Giorno da Pecora (Rai Radio 1) e in breve è arrivato nella maggior parte delle chat di classe italiane, comprese quelle di Monza e Brianza.

In cinquanta secondi spiega il protocollo per tamponi e quarantene a seconda del numero di positivi in classe e della scuola che si frequenta. Più chiara di qualunque documento ufficiale.

