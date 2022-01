Covid e scuola: i numeri delle classi in quarantena a Monza e Brianza Le fasce di età più coinvolte risultano 6-10 anni (12.847 i positivi) e i 14-18 anni (20.596). Tutti i numeri delle classi in quarantena a Monza e in Brianza: le primarie da 50 a 167 da venerdì a lunedì, alle superiori da 24 a 165.

Covid e scuola. Dalla ripresa delle lezioni il numero delle classi in quarantena a Monza e provincia cresce costantemente. Gli ultimi dati forniti da Ats fotografano la situazione a lunedì dopo l’inserimento dei nuovi casi di positività inseriti nel fine settimana.

Le classi dell’infanzia di Monza e Brianza in quarantena sono 152 (erano 111 fino a venerdì), 167 della scuola primaria (erano 50 la settimana precedente), 96 della secondaria di primo grado, cresciute di 80 nel corso del fine settimana.

Per le superiori fino a venerdì le classi in quarantena erano 24 contro le 165 attuali.

Va ricordato che per la scuola dell’infanzia è sufficiente un caso positivo perché la classe sia messa in quarantena, mentre per la primaria e secondaria di primo grado i positivi in classe devono essere almeno due, mentre gli studenti delle superiori vanno in Dad con tre casi positivi in classe.

Dal report settimanale che Ats invia in Regione Lombardia per il monitoraggio della popolazione scolastica risulta evidente un aumento del contagio per tutta la popolazione in età scolare.

Nella fascia da 0 a 2 anni i casi positivi sono passati dai 91 di metà settembre ai 3 mila di metà gennaio, analogo l’incremento per la fascia 3 -5 anni passati da 91 positivi a 3.778.

I due gruppi più colpiti risultano i bambini 6-10 anni (12.847 i positivi) e i 14-18 anni (20.596). Nella fascia 14-18 anni. Il tasso di incidenza più forte è nella fascia 14-18 anni che registra 4352 casi ogni 100 mila abitanti nell’ultima settimana, segue la fascia 11-13 con 3.257 casi per 100 mila abitanti, quindi i 6-10 anni (2731) infine è quasi equiparabile l’incidenza nella fascia 3-5 anni (1483) e 0-2 anni (1315).

Il report di Ats mostra dunque un sensibile aumento dei casi in tutte le fasce d’età, ma evidenzia anche una sensibile diminuzione dei casi in concomitanza con il periodo di chiusura delle scuole in occasione delle vacanze di Natale.

Al 16 gennaio sono 5.415 le classi in isolamento (1.838 nell’Ats di Milano), per un totale di 67.433 alunni e 3.320 operatori secondo il report di monitoraggio della Regione.

