Covid, due classi della scuola primaria di Ornago in quarantena

Due classi della primaria in quarantena a Ornago. A comunicarlo è stato il primo cittadino, Daniel Siccardi in un comunicato rilasciato nella serata di domenica 11 aprile: «A questa sera le persone positive al Covid-19 sono 37, mentre 40 persone in attesa di esito tampone e due classi della scuola primaria sono in quarantena» si legge nel post sulla pagina Facebook ufficiale del comune.

