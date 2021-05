Covid: controlli a Monza, 45 infrazioni e due esercizi pubblici chiusi Circa 45 infrazioni rilevate e due esercizi pubblici chiusi nella serata di venerdì dalle forze dell’ordine impegnate in controlli intensificati come richiesto dalla prefettura per il rispetto delle norme anticovid.

La maggior parte ha riguardato violazioni dei divieti, con particolare riferimento al consumo di alimenti e bevande in luogo pubblico dopo le 18 vicino ai locali.

In particolare, gli operatori della polizia di Stato e della polizia locale hanno elevato sanzioni amministrative nei confronti dei titolari di tre esercizi pubblici che non hanno rispettato le regole anti covid e nei confronti di due di questi, in piazza Garibaldi, è stata applicata la sanzione accessoria della sospensione temporanea per 5 giorni dell’esercizio dell’attività, imposta dall’elevato numero di persone coinvolte e dal perdurare del fenomeno.

Secondo le indicazioni della prefettura di Monza e Brianza, i controlli proseguiranno nel corso di tutto il fine settimana.

