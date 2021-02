Covid, chiusa la scuola dell’infanzia paritaria San Giuseppe a Desio Nel pomeriggio di giovedì in seguito a tre positività, con due sezioni già in isolamento, Ats ha disposto la chiusura per Covid della scuola dell’infanzia paritaria San Giuseppe di Desio.

Chiusa per Covid la scuola dell’infanzia paritaria San Giuseppe di Desio. Il provvedimento è stato deciso nel pomeriggio di giovedì da Ats, in seguito a 3 casi di positività nella scuola - 2 adulti e 1 bambino - di via Conciliazione, in pieno centro città. Due sezioni erano già in isolamento nei giorni scorsi. Le altre due sezioni sono entrate in quarantena giovedì, alla notizia del terzo caso positivo. I casi non sono tanti, ma vista la situazione preoccupante in tutta la Regione, Ats ha deciso di mettere in isolamento tutte le classi.

Le famiglie sono subito state avvisate e i genitori hanno ritirato i bambini nel primo pomeriggio, in anticipo rispetto al solito orario di uscita.

Tutti i bambini, in totale 95, le 6 insegnanti e le 4 ausiliarie saranno sottoposti a tampone nei prossimi giorni. Ats ha comunicato che la scuola per ora resta chiusa per 7 giorni.

«I casi purtroppo stanno aumentando in tutta la città» commenta il sindaco Roberto Corti.

Gli attualmente positivi a Desio sono 136. Solo dieci giorni fa erano 80. Nel giro di una settimana, la media è passata dai 6 a 13 nuovi casi al giorno. «Da metà febbraio il trend purtroppo si è invertito» sottolinea il primo cittadino. Al momento, in tutta la città sono 8 le classi in quarantena.

