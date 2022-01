Covid: centro vaccinale di Verano Brianza, il 5 febbraio apertura per gli under 12 Sabato 5 febbraio il centro vaccinale di Verano Brianza sarà aperto, in via eccezionale, per i bambini dai 5 ai 12 anni non compiuti. Duecento dosi a disposizione, prenotazioni sul portale di Regione Lombardia.

Sabato 5 febbraio il centro vaccinale di Verano Brianza sarà aperto, in via eccezionale, per una categoria speciale di utenti: i piccoli dai 5 ai 12 anni non compiuti. La giornata sarà dedicata interamente a loro con un hub vaccinale a misura di bambino e con animatori che aiuteranno i piccoli vaccinandi a superare la paura. Verranno organizzati dei momenti di intrattenimento e ogni bambino vaccinato riceverà un diploma che ne certifica il coraggio.

Per presentarsi al centro vaccinale bisognerà prenotare sui canali tradizionali di Regione Lombardia, i posti disponibili sono 200 e potranno accedervi sia gli studenti dell’istituto comprensivo di Verano Brianza sia i bambini provenienti da fuori comune. Le prime vaccinazioni sono in programma per le 8 del mattino poi si andrà avanti fino alle 16 con orario continuato.

