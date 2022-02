Covid, all’ospedale San Gerardo di Monza ricoveri dimezzati in due settimane (73): «In due anni più di 6mila pazienti» Il 16 febbraio è stato il primo giorno dell’anno senza ricoveri per Covid all’ospedale San Gerardo di Monza. Nel bollettino aggiornato sono 73 i pazienti ricoverati per il virus, dimezzati in due settimane.

Pazienti dimezzati in due settimane all’ospedale San Gerardo di Monza e un giorno, il 16 febbraio, senza ricoveri per Covid. Sono 73 i pazienti nei reparti dedicati dell’ospedale monzese nel bollettino aggiornato al 21 febbraio. Erano 140 all’inizio del mese (7 febbraio).

Si trovano 52 in Malattie Infettive (erano 95), 7 in Pneumologia, 5 in terapia intensiva (-3), 8 in terapia Sub Intensiva (+6) e 1 in un altro reparto. L’età media è di 73 anni, 8 i pazienti deceduti.

Nella settimana dal 14 al 20 febbraio hanno avuto accesso al pronto soccorso 1.629 pazienti, 104 con sintomatologia Covid e 12 ricoverati (la scorsa settimana erano stati 151 con sintomatologia Covid e 44 ricoverati).

“Il numero dei pazienti ricoverati per Covid continua a scendere rapidamente, permettendo così la riconversione dei reparti e la ripresa progressiva di tutte le attività, sia ambulatoriali sia in regime di ricovero, destinate ai malati non affetti da Covid - commenta il professore Paolo Bonfanti, direttore unità operativa di Malattie Infettive - In questi giorni ricorre il secondo anniversario dall’inizio della pandemia: l’Asst di Monza ha ricoverato in questi due anni più di 6000 pazienti affetti da Covid. Un numero che parla da solo, che indica da una parte l’impatto drammatico che la pandemia ha avuto sulla vita di molte persone e che dall’altra testimonia l’impegno degli operatori sanitari che senza interruzione si sono prodigati, riprendendo il motto del medico americano Edward Livingston Trudeau, per “curare a volte, alleviare spesso, confortare sempre”.

