Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

A Usmate Velate possibile il trasporto gratuito per over 80

Covid: a Usmate Velate un servizio gratuito per trasportare gli over 80 a vaccinarsi Grazie alla collaborazione tra il Comune e la associazione Volontari Trasporti, il servizio - su prenotazione - è riservato alle persone residenti senza un familiare che si possa far carico del trasporto con mezzi propri.

Il comune di Usmate Velate in collaborazione con l’associazione Volontari Trasporti ha attivato il servizio gratuito verso i centri vaccinali per gli over 80. Il servizio è riservato alle persone residenti con più di 80 anni di età e senza una rete familiare che si possa fare carico del trasporto.

Per farne richiesta occorre telefonare, almeno 24 ore prima del giorno fissato per la vaccinazione, al numero di telefono 0396757036, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30.

Il servizio si limita al solo trasporto, per cui all’utente è richiesto un ulteriore accompagnatore che possa guidarlo all’interno del centro vaccinale e seguirlo nel disbrigo delle pratiche propedeutiche alla somministrazione del vaccino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA