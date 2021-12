Covid, a Santo Stefano la Lombardia ha superato la soglia di 19 milioni di dosi di vaccino Superata la barriera delle 19 milioni di dosi di vaccino anti Covid: il traguardo, Regione Lombardia, lo ha raggiunto nel giorno di Santo Stefano.

Nonostante le festività, non si ferma la campagna vaccinale in Lombardia, che sabato 26 dicembre, dopo che nella giornata di Natale aveva raggiunto il traguardo di 3 milioni di terze dosi, supera il tetto di 19 milioni di dosi complessivamente somministrate. È quanto si apprende da fonti della direzione Welfare di Regione Lombardia. Nel frattempo aumenta leggermente l’occupazione dei posti letto in area medica, al 13,69% contro il 13,68% della vigilia di Natale, ma al di sotto del 13,75% del 23 dicembre. Più sensibile, invece, l’aumento del tasso di occupazione delle terapie intensive, che il giorno di Natale ha raggiunto l’11,63% contro il 10,98% del 24 dicembre. Aumenta anche l’incidenza di nuovi positivi su 100mila abitanti da 617,4 della Vigilia a 729,2 di ieri. Lunedì 27, intanto, prenderà il via la possibilità di prenotare la terza dose per i 16/17enni lombardi.

