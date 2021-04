Covid: a Ornago crescono i malati (41) e ci sono sei classi scolastiche in quarantena Dato in leggera salita rispetto ai 37 positivi dello scorso 11 aprile. Cinque si trovano in strutture sanitarie. Il sindaco Daniel Siccardi ricorda la necessità di rispettare le regole di distanziamento sociale e il rispetto dell’isolamento.

Contagi tra gli studenti e classi in quarantena in aumento a Ornago. Nell’ultimo aggiornamento rilasciato dal primo cittadino Daniel Siccardi, nel pomeriggio di lunedì 26 aprile, le persone ad oggi positive in paese sono 41 (di cui 5 presso strutture sanitarie). Un dato in leggera salita rispetto ai 37 dell’aggiornamento precedente risalente all’11 aprile. In salita anche il numero delle classi in quarantena: 2 alla primaria e 4 alla secondaria.

Il sindaco ha quindi lanciato una raccomandazione: «Chiedo la massima attenzione di tutti e che vengano rispettate tutte le disposizioni in essere. Chiunque sia in quarantena rimanga a casa».

