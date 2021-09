Covid, a Monza due giorni di vaccinazioni senza prenotazione per donne incinte e puerpere Sabato 11 e domenica 12 settembre dalle 8 alle 20 presso l’Hub Vaccinale di Monza in via Philips, 12 (area ex Philips) le mamme in attesa e le neo mamme potranno presentarsi con tessera sanitaria e carta d’identità e accedere direttamente alla vaccinazione anticovid.

Due giorni di vaccinazioni dedicati a donne in gravidanza e puerpere. Sabato 11 e domenica 12 settembre dalle 8 alle 20 presso l’Hub Vaccinale di Monza in via Philips, 12 (area ex Philips) le mamme in attesa e le neo mamme potranno presentarsi con tessera sanitaria e carta d’identità e accedere direttamente alla seduta vaccinale senza prenotazione. Sarà presente un team di ostetriche e ginecologi per l’accoglienza, disponibile a fornire tutte le informazioni necessarie. A indire queste due giornate è ASST Monza, in collaborazione con Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma, in aderenza alla Campagna Vaccinale anti Covid-19 promossa da Regione Lombardia. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito di una già consolidata collaborazione tra il Centro Vaccinale ASST Monza e la Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma.

La vaccinazione anti Covid-19 rappresenta, secondo i sanitari, un intervento importante al fine di proteggere la salute della mamma, quella del bambino, della famiglia e della comunità. Può essere effettuata in qualunque periodo della gravidanza ed è raccomandata anche durante l’allattamento materno, che va promosso, sostenuto e non interrotto.

Per l’immunizzazione vengono somministrati vaccini mRNA dei quali è ormai confermata efficacia e sicurezza sia in gravidanza sia in allattamento. Sebbene la maggior parte delle donne in gravidanza, che risultano positive al test Covid- 19, non presentino alcun sintomo, alcune possono sviluppare la malattia da SARS-CoV-2 in una forma potenzialmente grave per sé e per il nascituro: proprio per questo la vaccinazione è fortemente raccomandata.

È stato inoltre dimostrato che gli anticorpi sviluppati dal vaccino sono protettivi contro l’infezione non solo per la donna in gravidanza ma anche per il neonato.

Nel corso della gravidanza, il Ministero della Salute raccomanda anche altre vaccinazioni, quali quella contro difterite, tetano, pertosse, per la quale è richiesta la somministrazione in tempi stabiliti e l’antinfluenzale. Per agevolare e aumentare l’adesione a queste vaccinazioni nei tempi utili previsti, sono stati creati dei percorsi dedicati e agevolati nei quali la donna in gravidanza ha a disposizione ampie fasce orarie e la possibilità di accedere anche in giorni prefestivi, quali ad esempio il sabato mattina sia presso il centro vaccinale sia presso gli ambulatori dedicati aperti nella palazzina accoglienza dell’Ospedale San Gerardo. Inoltre, l’informazione tempestiva inserita nella cartella clinica da parte del ginecologo e dell’ostetrica sin dalle prime viste, consente la prenotazione in tempi adeguati. La collaborazione fra il Centro Vaccinale e la Fondazione consente, inoltre, la somministrazione in reparto alle gravide ricoverate da parte del personale adeguatamente formato

