Covid: a Lissone tamponi drive through in piazza del mercato Inizia nel pomeriggio di giovedì 20 gennaio, il nuovo servizio tamponi nell’area di piazzale degli Umiliati (piazza mercato) di Lissone, un potenziamento dell’attività di test autorizzata da Ats Brianza e operativa grazie a enti e associazioni coinvolte. Funziona martedì e giovedì pomeriggio e solo con impegnativa del medico curante.

Inizia nel pomeriggio di giovedì 20 gennaio, il nuovo servizio tamponi nell’area di piazzale degli Umiliati (piazza mercato) di Lissone, un potenziamento dell’attività di test autorizzata da Ats Brianza e divenuta operativa grazie alla fondamentale collaborazione dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza, della Protezione civile di Lissone, del Corpo Italiano Soccorso Ordine di Malta e del Corpo Militare dell’Ordine di Malta.

Per la città di Lissone sarà quindi operativo un punto drive through dove sarà possibile effettuare tamponi antigenici rapidi per Sars-CoV-2 con screening che saranno attivati ogni martedì e giovedì a partire dalle 14 e sempre compatibilmente con la quantità di tamponi a disposizione.

La somministrazione dei tamponi antigenici gratuiti avverrà esclusivamente a seguito di segnalazione da parte dei medici di medicina generale e la prenotazione sarà interamente curata dagli organizzatori. Non sarà possibile usufruire del servizio senza il passaggio dal proprio medico curante.

In piazza avverrà l’accettazione con percorsi regolati per l’accesso delle auto come organizzato dagli agenti di Polizia Locale di Lissone. Successivamente all’accoglienza, gli utenti si recheranno in auto nella limitrofa via Tripoli: la somministrazione del tampone verrà eseguita presso la sede della Protezione civile, da cui poi si uscirà per recarsi nuovamente in piazzale degli Umiliati dove si attenderà la consegna del referto che avverrà sempre nella sede della Protezione civile.

