Covid: a Lissone nell’ultima settimana un solo contagio, nessun over 70 positivo

«Nell’ultima settimana si è registrato un solo caso di contagio. In particolare è positiva la notizia dell’azzeramento dei contagi negli over 70, dove la fase vaccinale si è pressoché conclusa. Il dato dimostra come anche i nostri giovani abbiano compreso l’importanza di tutelarsi ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale per proteggere se stessi, i propri familiari ed i propri amici». Sono le parole del sindaco di Lissone, Concettina Monguzzi a commento dell’aggiornamento relativo ai contagi da Covid-19 sul territorio comunale. Sono 7 i cittadini residenti a Lissone attualmente positivi.

Sulla base degli ultimi dati a disposizione dal Comune, non ci sono cittadini over 70 attualmente contagiati. Un aspetto purtroppo amaro è relativo ai decessi della Fase-2, salito purtroppo a quota 72. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, Lissone conta oltre 110 vittime dovute al Covid-19.

