Covid, a Lissone contagi più che raddoppiati in due settimane: da 186 a 446 cittadini positivi In base al report di lunedì 27 dicembre a Lissone sono 446 i cittadini positivi e 486 quelli in sorveglianza attiva per contatti stretti con un positivo. Un dato più che raddoppiato in due settimane.

A Lissone sono 446 i cittadini positivi e 486 quelli in sorveglianza attiva per contatti stretti con un positivo. È la fotografia della quarta ondata in città sulla base del report di lunedì 27 dicembre.

Una crescita importante, che segue l’andamento regionale: erano 186 i positivi domenica 12 dicembre e nell’arco di due settimane il numero è più che raddoppiato, raggiungendo valori simili a quelli già rilevati lo scorso anno nel pieno della cosiddetta Fase-2.

Curva positivi Lissone

“È stato un Natale diverso da tutti gli altri, trascorso senza aver avuto la possibilità di condividere queste feste con le amicizie più strette”, commenta il sindaco Monguzzi.

Che ai propri concittadini rinnova l’appello “a vaccinarsi per fermare l’ondata di contagi che, in questo momento, vede nella nostra città un dato emblematico: un cittadino su 100 è positivo a Covid-19, un dato che rischia di mettere in crisi l’intera collettività”.

La risposta è arrivata dai 36.646 cittadini che hanno già completato il primo ciclo vaccinale, 13.373 hanno anche ricevuto la terza dose booster.

© RIPRODUZIONE RISERVATA