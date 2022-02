Chiude il centro tamponi in piazzale degli Umiliati (Foto by Gianni Radaelli)

Covid, a Lissone contagi in forte calo: «Sono circa 500» Il sindaco Monguzzi: «Le persone che hanno il Covid e sono in quarantena sono circa 500, numeri molto diversi dalle settimane precedenti». Martedì 15 febbraio 15 chiude il centro tamponi in piazzale degli Umiliati.

Covid-19 a Lissone: contagi in forte calo. Martedì 15 febbraio chiuderà il centro tamponi in piazza del mercato. Il sindaco Concettina Monguzzi aggiorna la situazione epidemiologica registrata sul territorio comunale. «La tendenza è calante, le persone che hanno il Covid e sono in quarantena sono circa 500, numeri molto diversi dalle settimane precedenti - dichiara il primo cittadino - siamo contenti perché anche i ragazzi possono tornare a scuola in presenza più di prima, quello che hanno passato è stato molto, molto duro. Ho avuto una videoconferenza con gli studenti della scuola De Amicis ed era bello vederli con mascherine, ma con classi piene ed attive didatticamente».

LEGGI Covid, a Lissone contagi in forte calo: chiude il centro tamponi in piazza del mercato

La curva dei contagi cala, martedì 15 chiude il centro tamponi in piazzale degli Umiliati.

«C’è poca necessità di fare tamponi ed il Corpo Italiano Soccorso Ordine di Malta, coordinato dai medici volontari e dal presidente dell’Ordine dei medici di Monza e Brianza, ha quindi deciso di chiudere il centro tamponi. Li ringraziamo per il lavoro svolto e anche la Protezione Civile locale che ha offerto lo spazio per la somministrazione dei tamponi» conclude Monguzzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA