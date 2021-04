Covid, a Lissone calo costante dei malati: sono 339, 50 hanno meno di 18 anni

I dati aggiornati al 6 aprile diramati dal Comune. Le vittime della Fase 2 sono salite a 67. «Si registra comunque una forte crescita dei contagi fra gli over 80, sono 28 per una percentuale pari all’8,3%», si invita quindi a non abbassare la guardia.