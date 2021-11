Covid, a Lissone 43 positivi: terza dose del vaccino prenotabile in farmacia Terza dose anticovid prenotabile alla LloydsFarmacia 4 di via Manara. L’antinfluenzale sarà somministrato anche in due spazi di proprietà del Comune, al piano terra di Villa Magatti e al Centro civico di Santa Margherita

Covid: a Lissone si contano 43 cittadini positivi, 53 le persone in sorveglianza attiva. L’aggiornamento è di sabato 13 novembre ed è stato reso, attraverso un video, dal sindaco Concettina Monguzzi che è tornata a informare sull’argomento. Il primo cittadino ricorda la necessità della terza dose e spiega che a Lissone è possibile prenotare il vaccino direttamente nella farmacia LloydsFarmacia 4, via Manara 21 (039 9418391).

L’adesione alla vaccinazione è su base volontaria da parte del cittadino, il quale deve prenotarsi contattando direttamente la farmacia.

LEGGI Vaccino anti Covid, terza dose nelle farmacie dal 10 novembre: ecco quelle di Monza e Brianza che hanno aderito

«Possono prenotare la vaccinazione tutti i cittadini con oltre 60 anni di età - prosegue il sindaco - per poter prenotare la vaccinazione è necessario che siano trascorsi almeno 6 mesi dal primo ciclo vaccinale (1° e 2° dose). Prima dell’effettuazione della vaccinazione il cittadino dovrà compilare la modulistica necessaria che gli verrà consegnata in farmacia (scheda anamnestica e il modulo di consenso)».

Il sindaco ricorda poi la campagna antinfluenzale. A Lissone è attiva anche in due spazi di proprietà del Comune nel rispetto delle normative anti Covid. Le strutture che accoglieranno i cittadini sono la sala polifunzionale al piano terra della centralissima Villa Magatti situata in piazzale Pertini e il Centro civico di Santa Margherita di via Domenico Savio. Una alternativa agli studi medici in previsione dell’elevato afflusso di utenza nelle settimane a venire, in cui si concentreranno il maggior numero di richieste. «Forti dell’esperienza dello scorso anno, gli spazi nella nostra città saranno a disposizione dei medici del territorio - commenta il sindaco - Villa Magatti e il Centro civico di via Savio saranno fruiti secondo necessità e disponibilità di vaccini, sulla base di un calendario di esigenze manifestato dai medici stessi e già condiviso con l’amministrazione comunale».

Entrambe le strutture, situate in luoghi strategici della città e facilmente raggiungibili, potranno così contribuire ad aumentare la sicurezza sanitaria tra i cittadini; il Comune si farà anche carico di assicurare elevati standard di pulizia, igienizzazione e sanificazione all’interno e all’esterno delle strutture. Per accedere alla vaccinazione occorrerà necessariamente contattare il proprio medico di base per prenotare l’appuntamento. Per le prenotazioni, i medici saranno a disposizione presso i propri studi e forniranno ogni indicazione utile ai propri pazienti.

