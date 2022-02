Covid, 140 pazienti ricoverati all’ospedale San Gerardo di Monza: «Discesa lenta, è cambiata la tipologia dei malati» Sono ancora 140 i pazienti ricoverati per Covid all’ospedale San Gerardo di Monza, tre in meno della scorsa settimana.

Sono ancora 140 i pazienti ricoverati per Covid all’ospedale San Gerardo di Monza. È il bollettino aggiornato a lunedì 7 febbraio, erano tre in più una settimana fa.

I numeri dicono che sono 109 nel reparto di Malattie Infettive (-4), sempre 11 in Pneumologia, 8 in terapia sub intensiva (+2) e quattro in altri reparti. Ci sono però quattro pazienti in meno in terapia intensiva: 8 contro i 12 della scorsa settimana. L’età media è sempre di 72 anni, i decessi registrati sono stati tredici.

Nell’ultima settimana hanno avuto accesso al pronto soccorso 1.540 pazienti, 151 con sintomatologia Covid e 44 ricoverati.

“Prosegue la discesa dei ricoveri anche se molto lentamente - commenta il professor Paolo Bonfanti, direttore unità operativa di Malattie Infettive - La ragione è da ricercare nella diversa tipologia di pazienti ricoverati in questa quarta ondata. Molti di essi sono infatti pazienti molto anziani, con diverse patologie concomitanti che sono esacerbate dall’episodio infettivo legato a Covid. La cura di queste co-morbidità richiede più tempo rispetto ad un malato Covid più giovane affetto solo da polmonite. La consapevolezza di essere di fronte a nuove tipologie di malati infetti con Sars-CoV-2, con espressione di malattia molto differenti rispetto alle precedenti ondate, dovrà costituire una base di riflessione per rimodulare l’assistenza dei malati Covid”.

