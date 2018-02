Costringe la nonna 90enne a prelevare di notte al bancomat per la droga

Prima la madre, in Brianza.Poi la zia e altri familiari, nella Bergamasca. Pur di ottenere il denaro per acquistare la dose di droga quotidiana non ha esitato per mesi a minacciare i familiari e ad aggredirli, anche con un coltello, estorcendo loro diverse somme di denaro, ma anche gioielli di famiglia. Un 25enne è stato ora allontanato dalla abitazione.