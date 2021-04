Cosa succede quando un cane entra in famiglia? Un webinar con Enpa Monza Un incontro di approfondimento per capire le dinamiche tra uomo e cane e in particolare cosa succede con l’ingresso di un animale in famiglia: webinar (a pagamento) con Enpa Monza.

Uomo e cane vivono in una relazione familiare da millenni e l’accoglienza di un cane in famiglia stimola dinamiche diverse, portando a cambiamenti nei singoli individui e nel sistema famiglia. Per approfondire questo interessante argomento Federica Manunta, medico veterinario esperto in comportamento, educatore e istruttore cinofilo, terrà martedì 20 aprile alle 20.30 sulla piattaforma Zoom uno webinar dal titolo “Relazione uomo-cane. Menti interconnesse”.

L’evento è organizzato da Enpa Monza e Brianza. “Questo webinar -affermano i promotori- è stato pensato soprattutto per gli addetti ai lavori, ovvero istruttori ed educatori cinofili, medici veterinari, operatori e volontari di canile e studenti di scienze veterinarie e benessere animale. Ma sarà sicuramente gradito anche a tutti coloro, proprietari di cani e non, interessati al tema del comportamento del cane e della sua relazione con l’uomo”.

La serata sarà moderata da Cristina Ferrari, educatrice cinofila e volontaria ENPA Monza, che lascerà spazio anche alle domande dei partecipanti. La quota di partecipazione all’iniziativa è di 10 euro a persona e il ricavato sarà interamente devoluto a Enpa di Monza e Brianza. Per iscriversi occorre compilare il form di iscrizione sul sito Enpa Monza e procedere al versamento della quota al link http://www.enpamonza.it/webinar-20-aprile-2021.

