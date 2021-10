Cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 28 ottobre 2021 (con la novità “Trame”) La Villa Reale tra il post-Covid e le sfide per il futuro in primo piano sul Cittadino di giovedì 28 ottobre 2021. Con il giornale la novità: l’inserto Trame.

La Villa Reale tra il post-Covid e le sfide per il futuro in primo piano sul Cittadino di giovedì 28 ottobre 2021, che arriva in edicola con una novità: il nuovo inserto mensile “Trame” per parlare di giovani, famiglia e società.

Sulla Villa reale intanto arriva la “resa dei conti”: c’è chi parla di difficoltà nelle casse dopo la prolungata chiusura dovuta alla pandemia, prima, e ai dissidi con Nuova Villa Reale Spa dopo. Il direttore generale, Giuseppe Distefano smentisce categoricamente («Poca liquidità? Non mi risulta»), ma sul tavolo del Consiglio di gestione sembra esserci, però, soprattutto il tema delle risorse: solo il Comune di Monza ha aperto il portafogli la scorsa estate.

Cronaca. Dopo quattro anni è stato assolto un ragazzo accusato di abusi e sequestro della ex fidanzata. Ne parla l’avvocato che per 4 anni , «per ristabilire la verità», è stato costretto a «lottare fino alla fine», ad arrivare alla Corte di Cassazione con un ricorso che, sulla carta, sembrava destinato al fallimento.

Piazza Cambiaghi invece rimane senza risposte. Il privato non firma e senza intesa il Comune è pronto a ricorrere ai giudici. Il vicesindaco Simone Villa non intende trascinare ulteriormente una vicenda lunga oltre trent’anni, segnata da una convenzione per il passaggio della proprietà della piazza dall’Edilcentro al Comune mai perfezionata: senza l’atto, precisa, il municipio non potrà avviare il rifacimento completo del selciato per il quale ha stanziato 500.000 euro.

Sul giornale in edicola anche la questione dei medici di famiglia: a Monza ne mancano nove, in Brianza 76.

E la città che è quarta per denunce per furti d’auto subiti.

C’è anche l’allarme pane: il costo della farina sale vertiginosamente, l’Unione artigiani di Milano e Monza è preoccupata per i prezzi. Finora gli aumenti sono stati assorbiti, ma alla fine dell’anno potrebbero non esserci utili.

In sport l’avventura del Monza in Serie B e le sirene del mercato. Ma anche l’addio del Dtm e il centenario da lacrime e sangue che si annuncia per l’autodromo.

In edicola il primo numero dell’inserto Trame: all’interno la rete di aiuti sul territorio per la popolazione più fragile, il report della Caritas sulla povertà, la Casa della Carità di Seregno, l’opera di Fratel Ettore.

