Cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 25 novembre 2021 Sul Cittadino di giovedì 25 novembre i numeri del covid che sono tornati a crescere e il caos tamponi a scuola, il “Caso Meroni” scaricato dalla Lega, la cronaca.

Ci sono i numeri del covid che sono tornati a crescere in primo piano sul Cittadino di giovedì 25 novembre 2021. E nelle scuole è già caos per i tamponi e le quarantene.

I dati del contagio degli ultimi giorni vedono Monza e Brianza insieme a Milano, Brescia e Varese sempre ai primi posti per la diffusione del virus. Nel frattempo i dirigenti del primo ciclo delle scuole accusano: i cambiamenti decisi dal Ministero hanno peggiorato l’organizzazione. C’è chi ha creato caselle email solo per gli isolamenti. E il centro di viale Stucchi inizia a esaurire gli slot disponibili.

L’EDICOLA DIGITALE del Cittadino

prima pagina il Cittadino giovedì 25 novembre 2021

La politica brianzola è stata investita dal “caso Meroni” che si è abbattuto sulle elezioni provinciali. La Lega ha scaricato l’ex sindaco no vax di Lissone, non sarà in corsa per le elezioni provinciali del 18 dicembre. Bocciato per il post su Facebook con cui giovedì aveva attaccato la senatrice Liliana Segre per il suo appello a vaccinarsi contro il Covid-19 utilizzando il numero del tatuaggio impressole nel lager di Auschwitz.



In cronaca il professore a processo per atti sessuali con una minorenne, lo studente beccato a filmare le compagne nel bagno della scuola, la vicenda del pallavolista truffato da una finta fidanzata che gli avrebbe spillato 700mila euro in quindici anni. E l’incendio partito da un camper in viale Lombardia.

In economia Adidas: il conto della ristrutturazione aziendale significa 21 esuberi per la sede in città. La multinazionale tedesca ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per 31 lavoratori, 21 su Monza e 10 su Roma dove hanno annunciato la chiusura dello show room. Si tratta della terza sforbiciata al personale negli ultimi quattro anni.

“Christmas Monza” al via con la ruota panoramica. La città si illuminerà a festa da sabato 27 novembre fino al 6 gennaio: non ci sarà una cerimonia di accensione per evitare assembramenti ma un “push the button” virtuale attorno alle 17.30 per accendere le 34 vie della città (circa 3 chilometri), l’Arengario, gli alberi e il villaggio di Natale.

Il Cittadino ricorda Augusto Merati nel ventennale della scomparsa e racconta l’indiscrezione di una stella Michelin in riva al Lambro.

In sport le cartoline del derby Monza-Como e del Rally da 100mila persone.

In edicola con il giornale l’uscita dei Quaderni dell’economia dedicata alla ricerca di personale, ma quello giusto. Con il giornale anche lo speciale pubblicitario Affari di casa, dedicato al mercato immobiliare di Monza e provincia.

prima pagina il Cittadino giovedì 25 novembre 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA