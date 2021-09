Cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 2 settembre 2021 Scuola e green pass in apertura del Cittadino in edicola giovedi 2 settembre 2021. E poi gli eventi del FuoriGp, il Salone del Mobile, l’emergenza Aafghanistan, le schermaglie politiche. E lo Speciale Calcio.

Scuola, l’annunciato addio alla dad e green pass a una settimana dal ritorno sui banchi, in apertura del Cittadino in edicola giovedi 2 settembre 2021.

Riparte la scuola, ma stavolta niente dad. Professori e bidelli controlleranno i Green pass. Ne parlano i protagonisti sul territorio, Guido Garlati (dirigente del Mosè Bianchi e referente delle scuole dell’ambito 27) all’indomani dell’incontro virtuale con il ministro che si è tenuto nel pomeriggio di martedì. Ma i dubbi non sono pochi.

In evidenza anche FuoriGp e FuoriSalone con cui la città fa il pieno di eventi. Non solo la Formula 1 (10-12 settembre), sarà un segnale del ritorno alla normalità dopo le fasi più cupe della pandemia anche il FuorisaloneMonza che dall’1 al 13 settembre animerà la città con sedici eventi incentrati, come spiega il sindaco Dario Allevi, sulla storia del design. Alla terza edizione della manifestazione, proposta in contemporanea con il Salone del mobile di Milano e la DesignWeek, hanno aderito gallerie d’arte, aziende, operatori del mondo della cultura e del terzo settore.

In cronaca i monopattini: dopo l’incidente mortale che ha portato Sesto San Giovanni a inasprire le regole della circolazione, il Cittadino fa una fotografia della situazione a Monza. Un guidatore su tre non rispetta le regole.

Ma anche l’emergenza rivelata dall’Enpa Monza: in estate si sono moltiplicati gli animali, cani e gatti, adottati durante il lockdown e riportati in canile in concomitanza con le vacanze.

Terremoto politico nell’M5S cittadino: a pochi mesi dal voto amministrativo a Monza (previsto nella primavera del 2022) la frattura nel Movimento. L’ex candidato alla carica di primo cittadino Danilo Sindoni va nel Gruppo Misto: «Non abbiamo eliminato leggi come promesso, né reso la vita degli italiani più serena».

Il centrodestra intanto fa quadrato attorno al sindaco Dario Allevi (che attacca chi critica il Fuori Gp: «Solo attacchi elettorali») e Forza Italia pensa a nuove liste civiche. Il Partito Democratico apre la campagna elettorale il 25 settembre in piazza Trento.

L’altra emergenza riguarda i rifugiati di Kabul in viaggio verso la Brianza per fuggire ai Talebani. I centri d’accoglienza della provincia sono pronti, dalla Prefettura si parla di «capacità importante». Qualche decina i posti a disposizione nel caso in cui qualche migrante in fuga dal Paese martoriato dovesse essere distribuito dalla “cabina di regia romana” in Lombardia e, quindi, arrivare a Monza e in Brianza. Al momento non è stato registrato alcun arrivo.

In sport il Monza vittorioso contro la Cremonese e atteso dalla terza giornata di serie B, con i colpi di mercato messi a segno fino all’ultimo minuto (Marrone).

Mentre il Comune spiega la scelta del parcheggio dell’U-Power Stadium a pagamento.

Verso il Gp il boss della Formula 1 Stefano Domenicali racconta la sua Monza.

In edicola con il Cittadino lo Speciale Calcio che presenta la stagione di Serie B e Serie C. Con il giornale il poster estraibile dell’Ac Monza.

