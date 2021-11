Cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 18 novembre 2021 La pandemia che (un po’) torna a preoccupare, il progetto per l’ospedale Vecchio, il derby con il Como, i furbetti del reddito di cittadinanza e soprattutto la crisi dell’autodromo e l’appello al governo: ecco il Cittadino del 18 novembre.

Prima la presentazione della finale mondiale di rally a Monza, poi la conferenza ufficiale del Mimo, il salone dei motori di Monza e Milano che torna a giugno: tutto bene se non fosse che nell’ombra aleggia la crisi nera dell’autodromo nazionale, il Tempio della velocità. Che rischia di abbassare la serranda se le cose non cambiano e le cose sono i soldi per pagare il Gran premio di Formula 1 e soprattutto i milioni per i lavori necessari al circuito: Allevi, il sindaco, li ha chiesti al governo nella legge di bilancio e sono fino a 70 milioni per i cantieri e poi 15 milioni all’anno per la F1.

Li otterranno, Comune e Aci? Tutto da vedere, ma il Cittadino in edicola giovedì 18 novembre fotografa e analizza la situazione per capire a che punto è la notte dell’autodromo.

Nello stesso giornale i furbetti del reddito di cittadinanza (il 10% è risultato irregolare nei controlli), aggiornamenti sull’omicidio di San Rocco, un 27enne con una serra di marijuana in casa, un arresto per ’ndrangheta alle porte di Monza, un adulto che picchiava gli anziani genitori in casa e le iniziative nel nome di due magistrati importanti per la città: Mapelli e Airò.

E poi la cronaca di palazzo, che racconta come l’ospedale Vecchio di via Solferino, come rivelato una settimana fa dal Cittadino, resterà in larga parte un ospedale: i dettagli del progetto nelle parole del direttore del San Gerardo e le condizioni reali dell’enorme area di via Solferino. La salute quando il quadro epidemico sembra peggiorare: sono raddoppiati in una settimana i ricoveri per Covid e l’appello è ancora per sottoporsi alla terza dose, uno scudo contro l’aumento dei contagi.

18 novembre 2021

Nonostante questo Monza e la Brianza sembrano essere un ottimo posto in cui vivere: lo dice l’indagine annuale di Italia Oggi con l’università La Sapienza di Roma, che porta la provincia al decimo posto nazionale per la qualità della vita. Che, un po’, è già riuscita a fare passi avanti nelle condizioni ambientali che bocciano il territorio nelle classifiche italiane: i risultati di cinque anni di centrali idroelettriche su Lambro e Villoresi e l’idea della Provincia di creare calore dai rifiuti con un progetto di economia circolare che potrebbe essere finanziato dal Pnrr.

Il centro della città, intanto, si prepara alla festa: lo fa lo storico liceo classico Zucchi che apre le celebrazioni per il suo 150esimo anno di nascita, lo fa l’amministrazione comunale che prepara l’edizione 2021 di Christmas Monza che - sorpresa - prevede anche una ruota panoramica allestita in largo Mazzini.

I quartieri? Intanto gli ormai troppo ricorrenti problemi di gestione della sicurezza in centro città, quindi il nuovo regolamento delle consulte (e le proteste dei partecipanti), la nuova visita dell’arcivescovo Delpini nelle parrocchie, ma soprattutto lo sfratto dato dal Comune al ristorante di piazza Citterio, ai Boschetti reali.

In economia si parla del grande appuntamento per le startup organizzato a Monza e di presente e futuro della logistica del territorio, oltre che di Top 500+, l’annuale analisi delle migliori aziende della provincia pubblicato dal Cittadino, mentre in cultura trovano posto soprattutto il compleanno della regina Margherita, una mostra dedicata all’arte che racconta il Parco, il Manzoni che torna ad alzare il sipario dopo quasi due anni.

Tante notizie anche in sport, ma una su tutte: arriva il derby del Monza con il Como. E c’è un doppio ex che assicura: i biancorossi sono superiori.

