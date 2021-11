Cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 11 novembre 2021 C’è ancora l’emergenza coronavirus in primo piano sul Cittadino in edicola giovedì 11 novembre 2021 con il confronto della situazione a un anno di distanza dalla zona rossa. E poi c’è la conferma dell’ospedale vecchio nella Riforma sanitaria regionale.

Sotto la lente d’ingrandimento il confronto dei dati e della situazione degli ospedali, l’andamento della campagna vaccinale all’hub dell’ex Philips.

Ma la notizia di apertura è dedicata all’ospedale vecchio di Monza, in via Solferino, e alla riforma sanitaria della Lombardia. L’ospedale e la casa di comunità potrebbero dare nuova vita a via Solferino: le due strutture, che saranno varate dalla Regione per potenziare la medicina territoriale, potrebbero condurre alla revisione dell’Accordo di programma tra Comune, Pirellone e San Gerardo per il recupero dei padiglioni abbandonati da un paio di decenni. Le due realtà, che hanno già ottenuto il via libera dalla giunta lombarda, consentirebbero di realizzare quella cittadella sanitaria ventilata da alcuni anni dagli amministratori locali.

E poi c’è l’ecosistema urbano: Monza è precipitata al 93esimo posto su 105 in Italia secondo Il Sole 24 Ore nell’annuale graduatoria. L’ecosistema urbano di Monza e Brianza è peggiorato: o meglio, non è migliorato rispetto ad altri capoluoghi e province. Tra le performance peggiori le vittime della strada, smog, isole pedonali e solare pubblico, trasporto pubblico.

In cronaca nera la vicenda di un violento pestaggio tra minorenni al Parco. La vicenda risale all’estate, ora sette ragazzi tra i 16 e i 17 anni sono indagati per rapina e lesioni gravi con l’accusa di aver preso a calci e pugni un sedicenne. Qualcuno addirittura gli avrebbe cinto il collo con le gambe, una presa simile a quella degli sport da combattimento. Il ragazzo, ferito e dolorante, era riuscito a raggiungere la caserma dei carabinieri dove aveva raccontato l’accaduto e mostrato i segni delle ferite subite dal branco.

In cronaca l’iniziativa degli studenti del liceo Zucchi a scuola con la gonna contro la “mascolinità tossica”. Indistintamente maschi e femmine per dire no alla sessualizzazione del corpo femminile e agli stereotipi di genere. Un’iniziativa diffusa in Europa che ha preso piede a Monza. Per il secondo anno i ragazzi, nella massima libertà, hanno scelto di esprimere il proprio dissenso verso i pregiudizi. L’iniziativa non è piaciuta alla Lega: Alessandro Corbetta l’ha definita una «trovata sconclusionata».

Tra le notizie dalla città anche le operazioni della task force al lavoro da giorni al parco per localizzare il cervo avvistato per la prima volta il 2 novembre e l’appello dei commercianti per sostenere il rilancio di corso Milano.

E la festa di Upm, l’università popolare, e Sam, la società alpinisti monzesi, per i 120 di fondazione.

In economia un approfondimento sul reddito di cittadinanza in Brianza e sulle scuole che formano al lavoro (e piacciono alle aziende).

In sport una analisi del campionato del Monza, atteso dalla sosta della Serie B, e del passo diverso tra partite casalinghe e trasferte. In Serie C le dimissioni dell’imprenditore Davide Erba dalla presidenza del Seregno, di cui ha già annunciato la messa in vendita.

In edicola con il Cittadino gli inserti pubblicitari Affari di casa e Speciale scuola.

