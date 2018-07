Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 5 luglio 2018 Le quattrocento e passa multe della polizia locale in un mese, il commerciante multato per 3mila euro, lo sgombero di una cascina dagli abusivi. Ma anche la ricerca che sfida l’Alzheimer e molto altro sul Cittadino in edicola di giovedì 5 luglio.

Quattrocento multe della polizia locale nel solo mese di giugno, un nuovo sgombero delle forze dell’ordine in una struttura occupata abusivamente, regole per il gioco d’azzardo: c’è tanta sicurezza, provata o sperata, nel Cittadino in edicola giovedì 5 luglio. Che oltre alle contravvenzioni, alle norme per le slot e al blitz delle forze dell’ordine, ha molto altro da racconta.

VAI IN EDICOLA Il giornale si può comprare anche all’edicola digitale

Intanto la cronaca: con un commerciante multato per 3mila euro per avere scongelato la merce da vendere in maniera inadeguata, ma ci sono anche le centinaia di pesci morti scoperti nel Lambro mercoledì mattina senza che ci sia ancora una causa certa (forse uno sversamento inquinante). C’è poi la storia tragica di Andrea La Rosa, l’ex calciatore e direttore sportivo ucciso per un credito di 30mila euro da madre e figlio a novembre: quando lo hanno messo in un bidone di acidi per fare scomparire il corpo, era ancora vivo, dice una perizia agli atti delle indagini.

La prima pagina del Cittadino di giovedì 5 luglio 2018

Si attendono intanto chiarimenti su un’altra morte: quella di un 70enne trovato annegato nel Villoresi alla Boscherona mercoledì pomeriggio, senza documenti né altri elementi che facciano per ora chiarezza. Alla Boscherona ci sono altri problemi: quelli dei nomadi che come ogni estate trasformano in canale in un campeggio. Ma sul fronte dei quartieri si contano anche la droga spacciata e consumata a San Biagio dietro la chiesa, la piscina di via Gallarana che sarebbe privata ma diventa pubblica, il Campo Comune di Cederna per il cui salvataggio si sta mobilitando la consulta.

La scienza made in Monza intanto disegna il futuro: alla facoltà di medicina della Bicocca i ricercatori si preparano a passare agli studi clinici per un farmaco che sembra fare recuperare la memoria nei casi di Alzheimer e un team sta sviluppando la biopelle stampata in 3D che potrebbe creare epidermide ed organi.

Storie: il fondatore di Monzainbici racconta i suoi sogni sostenibili, i nuovi ragazzi del ’99 allo specchio di quelli di 100 anni fa (gli ultimi ad andare al fronte nella Grande guerra), un creatore di skateboard che ha conquistato la California e i ricordi a motori di Morosini.

Mentre il Parco esternalizza il parco (nel senso che affida al Valle del Lambro il controllo sul verde della reggia), ci sono i politici che a un anno dall’elezione di Dario Allevi danno i voti al sindaco, così come l’ex primo cittadino Scanagatti risponde alle accuse del sue successore.

Tra vecchie e nuove giunte ci sono i guai che non sembrano guarire mai: l’ascensore della stazione è ancora rotto e un giocatore degli Sharks che arriva da Torino per giocare nella squadra di successo nell’hockey in carrozzina è costretto a stare in fuori gioco, cioè a non giocare perché non può raggiungere i compagni.

Mentre la Forti e liberi si prepara a celebrare i suoi 140 anni di vita lungo tre secoli e mentre il Mac (il Museo di arte contemporanea di Lissone) celebra i suoi primi diciotto anni, la città si prepara al concertone dei Mima, i Monza italian music awards, il premio al mondo musicale che si terrà il 20 luglio in autodromo: il Cittadino cerca reporter per un giorno che li raccontino.

L’economia racconta gli sviluppi di Acsm Agam che cambia pelle e cambia e soprattutto i premi al mondo delle imprese della Camera di commercio, che per la prima volta registrano un riconoscimento a una famiglia originaria della Cina che gestisce ristoranti in città da un quarto di secolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA