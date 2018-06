Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 28 giugno 2018 Un anno di Dario Allevi. C’è l’intervista al sindaco di Monza in primo piano sul Cittadino in edicola giovedì 28 giugno per un bilancio del primo anno di mandato. E poi il rincaro dei parcheggi e le multe elevate (record) e non pagate.

Un anno di Dario Allevi. C’è l’intervista al sindaco di Monza in primo piano sul Cittadino in edicola giovedì 28 giugno per un bilancio del primo anno di mandato: «Legalità e conti in ordine per il primo anno, adesso lavoriamo alla Monza del 2030».

VAI IN EDICOLA Il giornale si può comprare anche all’edicola digitale

In apertura c’è l’aumento delle tariffe dei parcheggi in programma da sabato 30 giugno. La sosta sarà più cara in tutta la città e in edicola c’è la mappa dei costi. Ma si parla anche di multe, con il record di sanzioni nel 2017 e 13 milioni di euro che però mancano alle casse, e di asfaltature con gli annunci dei nuovi interventi.

prima pagina il Cittadino giovedì 28 giugno 2018

(Foto by Chiara Pederzoli)

In cronaca nera e giudiziaria gli interrogatori dell’inchiesta Domus Aurea dei professionisti coinvolti dalle indagini. E il caso di un uomo di 55 anni a processo per appropriazione indebita: ha fatto spese e anche viaggiato con la famiglia a New York a carico della sua azienda, ignara di tutto.



Per il reportage il Cittadino è tornato al Paese ritrovato, il villaggio della cooperativa La Meridiana per assistere i malati di Alzheimer: i primi ospiti sono entrati nella struttura e in edicola c’è il resoconto di una giornata con loro.

Torna il CittaDIno (realizzato su progetto degli studenti del liceo Valentini) con una nuova missione e le iniziative del giornalee si arricchiscono dal 12 luglio di “Oltre i confini”, il progetto realizzato con la casa circondariale di via Sanquirico di un giornale scritto dai detenuti.

Le cronache dalla città raccontano dei vandali che hanno danneggiato il Bosco della memoria di recente inaugurazione, ma anche della bambina che abita davanti a un asilo che però non può frequentare a causa delle regole della geografia scolastica della città.

Poi del futuro dell’ex carcere di via Mentana, nuova tappa del tour dell’amministrazione nelle aree dismesse: l’edificio è ancora senza futuro. La protesta del quartiere San Rocco che chiede più controlli contro “prostitute, siringhe e rifiuti” e la boccata d’ossigeno per il centro che invece vive una tregua dei problemi legati a spaccio e schiamazzi.

Non può mancare la doppia pagina sulle celebrazioni di San Giovanni: col racconto dei Giovannini, dei fuochi, della messa col cardinale Scola e dei nuovi alabardieri.

C’è poi il caso strano dei cerchi nel grano alla Boscherona (sono passati gli alieni?) e della coppia monzese che si è promessa amore eterno sul lago di Como, ma in stile Star wars.

E di Mattia Riva, di 15 anni e studente del liceo Frisi, che ha organizzato il primo torneo di cubo di Rubik (“speedcubing”) domenica a Sant’Albino: l’evento si chiama Monza Euro Warm Up 2018.

Per i “Tipi monzesi ” parola a Federico Gobbo, docente di esperanto. Le storie invece raccontano dell’avventura che si apprestano a vivere due monzesi di 19 anni: Giacomo Migliavacca e Michela Chiroli, alle prese con gli esami di maturità, stanno per diventare ballerini professionisti.

Tra festa e sport c’è il Trofeo della pace, il torneo di calcio a 7 promosso dall’Upf di Monza e Brianza che ha portato in città un altro Mondiale.

In sport si parla di Monza-Resegone, che ha mandato in archivio l’edizione numero 58, di Monza calcio e dei progetti per il nuovo anno a partire dalle nuove maglie e dalla campagna abbonamenti speciale, di atletica con l’impresa del brianzolo Filippo Tortu che è e riuscito ad abbattere il muro dei 10 secondi sui 100 metri (il primo italiano di sempre).

Il CittadinoPiù apre col forum StartUp e le intuizioni made in Brianza, in cultura il giro del mondo di Suoni Mobili e il Monza italian music awards 2018 con tutti i vincitori, l’iniziativa per vivere l’evento col Cittadino e l’intervista a Giorgieness.

Il Cittadino Young ha sentito gli insegnanti per qualche utile consiglio di lettura dalle scuole dell’infanzia alle superiori.

In edicola gli speciali pubblicitari dedicati alla Salute in tavola, alla Brianza a 2 ruote, al Lavoro Domande&Offerte.

Per le Passeggiate fotografiche in Brianza organizzate da Spazio Tazio le foto dell’uscita ad Agliate. Prossimo appuntamento il 14 luglio a Cornate d’Adda e alle centrali idroelettriche.

Giovedì dalle 9.30 alle 12.30 il Cittadino è in piazza Roma a Monza, vicino all’arengario, con la redazione mobile e il giornale fresco di stampa. È l’ultimo appuntamento in piazza prima delle vacanze e per lo scambio delle figurine storiche di Monza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA