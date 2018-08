Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Cosa c'è sul Cittadino di giovedì 23 agosto 2018

La clamorosa protesta degli agenti della polizia locale, che attraverso il sindacato unitario Sulpm, minacciano di scioperare nel week-end del Gp di Formula 1, il campionato di serie C in alto mare con il calcio Monza che si lamenta. Sono due dei titoli della prima pagina del nuovo numero del Cittadino in edicola.

La prima pagina del numero del 23 agosto

In apertura c’è appunto la presa di posizione del sindacato dei vigili che vuole accendere un faro sulla situazione del presidio fisso, composto da due agenti, che da un anno è stato istituito dalla amministrazione comunale davanti alla stazione ferroviaria. Il sindacato parla senza mezzi termini di agenti “carne da macello”, lasciati soli alla mercé di una situazione fuori controllo. Da segnalare anche gli applausi a scena aperta, in una spiaggia della Puglia, indirizzati a due infermieri dell’ospedale San Gerardo in vacanza che hanno salvato la vita a un bagnante colpito da un infarto.

