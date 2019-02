Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 14 febbraio 2019 (con l’inserto dei 120 anni) Giovedì 14 febbraio 2019 in edicola con il Cittadino di Monza arriva il primo inserto gratuito della serie dedicata ai primi 120 anni del giornale. In apertura le scuole che hanno deciso per la settimana corta come soluzione ai ritardi dei bus.

Giovedì 14 febbraio 2019 in edicola con il Cittadino di Monza arriva il primo inserto gratuito della serie dedicata ai primi 120 anni del giornale. La prima uscita, allegata anche ai giornali della Brianza di sabato 16 febbraio, affronta in ventiquattro pagine il lungo periodo dal Medioevo alla fine dell’800: una balzo nel tempo per arrivare alla vigilia della fondazione del Cittadino.

Nella rubrica CentoVenti invece si parla di magia nera e macabri ritrovamenti nel febbraio 1899.

Prima pagina primo inserto Speciale 120 anni

La notizia di apertura è dedicata a scuola e trasporti: per risolvere il problema degli studenti in ritardo a causa degli autobus, gli istituti superiori monzesi Ferrari e Olivetti dal prossimo anno scolastico introdurranno la settimana corta. Niente scuola al sabato, giorno più delicato sul fronte spostamenti.

In primo piano le chiusure domenicali dei negozi come discusso dal governo: i monzesi sono d’accordo; le interviste ad addetti lavori, istituzioni e sindacati.

E il saluto del prefetto Giovanna Vilasi che, in una lettera al Cittadino, ripercorre i suoi anni monzesi: «Sette, unici».

In cronaca nera e giudiziaria il via al processo che riguarda il caso di una donna investita e rimasta paralizzata.

Prima pagina il CittadinoMb giovedì 14 febbraio 2019

Le strade: fioccano le multe con i T-red di recente installazione soprattutto in via Boito e al confine con Vedano. Lunedì 18 febbraio chiude per lavori il sottopasso di via Toniolo e il Comune ha pronto il pianto anti-code. In via Pellettier c’è la sosta fantasia.

Prospettiva Monza rispolvera il progetto per la riqualificazione del parcheggio davanti al San Gerardo,mentre un monzese lancia il “garage sharing” contro lo stress da sosta.

In occasione della Bit dedicata al turismo presentata la ricostruzione virtuale dei Giardini reali com’erano nel 700 ai tempi di Ferdinando d’Asburgo.

E mentre la Regione riconosce il carattere sperimentale del Paese ritrovato per i pazienti affetti da Alzheimer e demenze, permettendo una riduzione delle rette, i detenuti del carcere di Bollate cucinano in Duomo per raccogliere fondi per Unitalsi.

Le storie. La donna che dipinge e “libera” i sassi, il libro dedicato ai modi di dire sui “matti” contro i pregiudizi.

E il doppio compleanno di Marina Doria e Vittorio Emanuele di Savoia: saranno in città per una colazione di gala per raccogliere fondi per iniziative benefiche.

Il CittadinoPiù apre con i finanziamenti regionali per i trasporti. In economia il valore dei rifiuti per Monza e Brianza, le aziende Top employer e i casi Candy e Peg. In cultura il progetto dell’azienda Giovanardi di Concorezzo che per festeggiare i 100 anni si trasforma in residenza d’artista.

