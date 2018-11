Cosa c’è sul Cittadino dell’1 novembre 2018 L’annuncio di Salvini di 15 militari in arrivo a Monza. E lo speciale dedicato ai cento anni dalla fine della Grande Guerra: 40 pagine con i nomi di tutti i caduti brianzoli nella primo conflitto mondiale.

L’annuncio del ministro dell’Interno Salvini è l’apertura del Cittadino in edicola giovedì 1 novembre 2018: a Monza arriva l’esercito, quindici soldati destinati (anche) alla sicurezza in stazione. E destinati anche alla Brianza ma già si sono levati i primi scudi: «Il Prefetto li lasci solo qui».

Quello dell’1 novembre (e poi anche di sabato 3 novembre) è un numero importante per il bisettimanale: allegato gratuitamente c’è lo speciale dedicato ai cento anni dalla fine della Grande Guerra. Sono 40 pagine di storie e ritratti, che contengono per la prima volta i nomi di tutti i caduti brianzoli nella primo conflitto mondiale.

In primo piano c’è la città. La classifica di Legambiente e Sole 24 Ore sull’ecosistema urbano che vede Monza sprofondare nelle retrovie mentre Milano avanza (interviste all’assessore Sassoli, al presidente della Provincia Invernizzi, al sociologo Aldo Bonomi), ma anche la classifica sulle Smart cities che invece premia col 25° posto.

Poi il maltempo. Dopo una giornata di pioggia e soprattutto vento Monza ha fatto i conti con un numero importante di alberi caduti. Il Cittadino indaga i motivi.

E le piste ciclabili, con una pagella delle strade dedicate agli utenti delle due ruote.

Ancora. La Villa reale che chiude fino al 6 dicembre per l’evento di Luxottica, la Water Run di Brianzacque e Monza Marathon Team per correre e raccogliere fondi per recuperare un dipinto su seta della fine dell’800 conservato al museo di Capodimonte di Napoli che raffigura la Villa reale, il marchio Pupa che torna nella città in cui è nato e apre il primo flagship store.

In cronaca il caso in tribunale della donna che ha scoperto in seguito a una gravidanza di essere stata narcotizzata e violentata dal suo ex, l’aggressione a un clochard da parte di quattro ragazzi minorenni, il punto sulla nuova Questura a soli 60 giorni dall’annunciato trasloco entro la fine dell’anno.

Dalla città le storie della pediatra amata dalle famiglie ma schiacciata dal peso di oltre 1.100 piccoli pazienti. A novembre novità per un nuovo medico.

Il “tipo monzese” è Julius Neumann che, con un libro e un documentario in uscita, racconta la sua vita con Sla, dieci anni di immobiiltà, l’impegno per aiutare gli altri.

Admo Monza Brianza spiega come diventare donatore di midollo osseo (e lancia l’appuntamento del 4 novembre a Seregno). In sport la prima vittoria del Monza di Berlusconi.

Il CittadinoPiù apre con i trasporti e i cinque punti dell’incontro fra Regione e pendolari che utilizzano i treni brianzoli.

In economia la corsa di Agrati verso la Borsa e la mostra multisensoriale dedicata alla Brugola in Assolombarda.

In sanità il primo caso a Monza di bambino nato con la tecnica della crio-fecondazione assistita. In cultura la mostra “Sub-Track” alle Argenterie reali nel parco e l’anteprima nazionale al Manzoni del musical Dirty dancing.

In edicola la pagina con gli annunci di Lavoro Domanda&Offferta.

Giovedì 1 novembre il Cittadino è in piazza Roma con la redazione mobile e il giornale fresco di stampa.

