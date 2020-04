Cosa c’è su il Cittadino in edicola giovedì 9 aprile 2020 (anche gli arcobaleni) Cosa c’è su il Cittadino in edicola giovedì 9 aprile 2020: la richiesta dell’Ordine dei medici della Brianza di “tamponi anche sul territorio”, i numeri della città di Monza, le mascherine, la sicurezza, le storie. E gli arcobaleni.

C’è la richiesta dell’Ordine dei medici della Brianza in apertura del Cittadino di giovedì 9 aprile 2020: “Ora i tamponi anche sul territorio”, dicono dopo la dura lettera inviata alla Regione Lombardia dalla Federazione lombarda con i sette errori commessi nella gestione dell’emergenza coronavirus. Carlo Maria Teruzzi, presidente brianzolo: “Se si fosse potenziato il territorio, forse non avremmo avuto tutti questi contagi”.

È un altro Cittadino largamente dedicato ai giorni del virus. Con i dati. A Monza si sono registrati 63 decessi nell’ultima settimana di marzo: nel 2019 erano stati 15. Non tutti sono riconducibili al coronavirus, ma il numero è inquietante. E la situazione è analoga in molti Comuni della Brianza. L’ex sindaco Marco Mariani, medico di base, dice: «Già a novembre ondata di polmoniti anomale».



Il caso mascherine ha tenuto banco fin dal fine settimana.Il Comune si prepara alla consegna: da giovedì disponibili nelle farmacie, edicole, negozi di vicinato, supermercati e tabaccai la fornitura gratuita di Regione Lombardia. Intanto Farmacom, l’azienda delle farmacie comunali, le ha in vendita a prezzo calmierato (quelle chirurgiche) e a prezzo di costo (le Ffp2).

Poi la sicurezza e il rispetto delle disposizioni anti-virus. A Pasqua è atteso un giro di vite sui controlli con più pattuglie e droni in azione. Negli ultimi sette giorni 7.000 controlli e 232 sanzioni.

E la fotografia delle Rsa monzesi con il racconto di quello che sta succedendo in una delle realtà più provate in regione.

Le storie. La mamma medico, contagiata dal virus, racconta il valore di una abbraccio ai figli; un ragazzo delle scuole medie racconta in un tema il suo eroe della porta accanto.



Le altre notizie. Condanna a 22 anni per l’omicidio Deiana, i 35 in corsa per la direzione della Reggia, il rischio implosione per il circus della Formula 1.



Sul CittadinoPiù le oltre 4mila richieste di cassa integrazione e, in cultura, il Pompeo Mariani scoperto tre anni fa e svelato in un video,



In edicola l’inserto di otto pagine “Un arcobaleno di Speranza” con le foto degli arcobaleni inviati alla redazione del Cittadino.

