Cosa c’è su il Cittadino in edicola giovedì 2 aprile 2020

Tre morti e sei ricoverati alla casa disabili di San Biagio. È la notizia di apertura del Cittadino in edicola giovedì 2 aprile 2020. Racconta l’emergenza coronavirus a Monza con tre morti e sei ricorevati nella casa alloggio La Nuova Famiglia, 36 vittime registrate finora e 468 cittadini positivi.

La città vive anche la scomparsa dell’ex sindaco Aldo Moltifiori, 78 anni, stato stroncato da un quadro clinico già difficile ma precipitato per le conseguenze del virus. Fu sindaco dal dicembre 1992 all’inizio del 1995, il primo leghista a guidare a Monza.



In prima pagina due foto a confronto: piazza Trento Trieste a un anno di distanza. L’anno scorso piena di ragazzi per il primo sciopero per il clima, quest’anno deserta.



Calano i trasgressori: in città 97 fra denunce e sanzioni. Quasi trentamila in provincia le persone controllate dall’inizio delle misure restrittive: 700 le sanzioni comminate per uscite non motivate.

In cronaca le quasi 2mila richieste delle aziende alla Prefettura per tenere aperta la produzione, nonostante le prime vittime sul lavoro.

All’ospedale San Gerardo la nascita di un neonato positivo al covid-19 e che ha sentito la voce della mamma per la prima volta via radio.

Dalla Provincia la presentazione delle tre rsa individuate in Brianza per ospitare i pazienti dimessi dall’ospedale.

Mentre arrivano gli sconti per le materne paritarie e la città si organizza una nuova web-vita sociale.

Eccellenze brianzole. Intervista ad Alberto Dossi, presidente del Gruppo Sapio, leader nella produzione di gas tecnici: “Abbiamo potenziato gli impianti di erogazione per servire gli ospedali di tutta l’Italia”.

E a Lucio Rovati, presidente e direttore scientifico di Rottapharm Biotech che sta collaborando con realtà internazionali su un vaccino e altri farmaci.



In edicola con il Cittadino i Quaderni dell’Economia, terzo inserto dedicato interamente ai primi strumenti per combattere il Covid-19 nel mondo del lavoro, fisco e imprese.

Nelle pagine dello sport l’addio al giornalista Giancarlo Besana.

Sul CittadinoPiù la crisi del mondo floro-vivaistico. In cultura la richiesta partita dalla società civile monzese di riottenere da Milano l’altorilievo della Vergine che si trovava sopra Porta Nuova nell’attuale largo Mazzini.

