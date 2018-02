Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 8 febbraio 2018 Si sta parlando tanto di immigrazione. E allora il Cittadino è andato a guardare i numero: quanti sono gli immigrati clandestini in Brianza? È la notizia di apertura del giornale in edicola giovedì 8 febbraio 2018.

Si sta parlando tanto di immigrazione. E allora il Cittadino è andato a guardare i numero: quanti sono gli immigrati clandestini in Brianza? È la notizia di apertura del giornale in edicola giovedì 8 febbraio 2018. La risposta è che sono 3mila e sono il 3,7% del totale in Lombardia. Nel primo piano anche l’identikit delle altre presenze (numeri e nazionalità) e lo sviluppo del caso via Asiago con il trasferimento di un altro nucleo.

In primo piano anche la sicurezza in stazione tra nuovi episodi di cronaca e interventi strutturali con la posa delle saracinesche.



In cronaca nera e giudiziaria gli arresti di due bande di rapinatori che hanno messo a segno in tutto undici colpi; gli arresti della Guardia di finanza per la truffa dei falsi abbonamenti alle riviste delle forze dell’ordine per un raggiro da 2 milioni di euro; l’operazione di controllo ai Boschetti reali col cane antidroga Narco che ha permesso di sequestrare un etto e mezzo di droga.

Ancora la politica verso le elezioni nazionali e regionali: in tre pagine le previsioni degli eletti oppure no al voto di marzo. E i dati delle presenze (e assenze) dei parlamentari che erano stati eletti in Brianza a Camera e Senato.

E poi gli sviluppi del dibattito tra antagonisti e estrema destra: la risposta del sindaco alla lettera firmata da quaranta cittadini rappresentanti della società civile. Che controreplicano.

In cronaca i nervi tesi in consiglio comunale sui conti e l’accusa del sindaco alla vecchia giunta di aver quasi provocato il dissesto finanziario del Comune.

E l’aumento in arrivo per i parcheggi in città, l’introduzione quasi ovunque della fascia notturna, il possibile addio alla gratuità per chi risiede in centro.

Le notizie dalla città: la Forti e Liberi compie 140 anni e si regala un museo, il campus orientamento che rivela la voglia di Esercito degli studenti monzesi, la morte di don Cazzaniga canonico del Duomo.

Il caso di vicolo Ambrogiolo: macchie nella sala della luna rossa usata da Upm e danni agli affreschi del Quattrocento a causa della rottura di un tubo della scuola Confalonieri.

E quello di via Zuccoli: l’ex Cag chiuso per inagibilità e il “doposcuola” perde la casa. Attività trasferite.

Riflettori sulle aree dismesse della città: c’è un edificio occupato all’ex Monzacar di via Foscolo, è aumentata la popolazione che gravita sull’ex Diefenbach.

Si racconta anche la raccolta firme per un senso unico in via Tazzoli che però non convince proprio tutti.

Tempo di carnevale: a Cazzaniga lavori quasi terminati alla parrocchia Pio X pronta a sfilare con gli insetti a pedali.

E tempo di festival di Sanremo che il Cittadino racconta con un viaggio lungo sessant’anni del festival targato Monza Brianza.

Per i “Tipi monzesi” parola al docente universitario Pierpaolo Carotenuto.

In sport il volley monzese col personaggio Brett Walsh in evidenza, il Monza tra l’Arzachena e il futuro, il debutto in un torneo a quattro squadre del mini-BaskIn di San Fruttuoso, il progetto di inclusione e integrazione tra atleti normodotati e con disabilità.

Il CittadinoPiù racconta i cent’anni dalla morte dell’unico Nobel italiano per la pace: Ernesto Teodoro Moneta, cresciuto tra Milano e la Brianza.

In economia l’analisi della Brianza che investe e che vale milioni di euro.

In cultura l’intervista alla traduttrice e scrittrice Edy Tassi, Ornella Vanoni alla vigilia del suo spettacolo al Teatro Manzoni, la rassegna Parole al vento a Villasanta che si apre con Nada e poi avrà Teresa De Sio, Cristina Donà, Patrizia Laquidara.

In edicola lo speciale pubblicitario Anni d’argento, Lavoro domande&offerte e il coupon promozionale per i tifosi del Monza al Brianteo.

Giovedì 8 febbraio la redazione mobile del Cittadino torna in piazza Roma: vicino all’arengario dalle 9.30 alle 12.30.

