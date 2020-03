Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 5 marzo 2020 C’è ancora il Coronavirus in apertura del Cittadino di giovedì 5 marzo 2020, con la notizia dei primi quattro casi a Monza e dieci pagine pagine di approfondimento con analisi e storie.

Il Covid19 colpisce anche Monza: quattro casi accertati in città. È la notizia di apertura del Cittadino di giovedì 5 marzo 2020 e introduce a dieci pagine con dati, interviste (a un virologo), analisi (del contraccolpo sulle imprese), approfondimenti (anche con un salto nel 1500) e storie (dalla famiglia, agli ambulanti , al laureato in attesa di abilitazione).



La nuova mappa del contagio, le misure di prevenzione e la informazioni su come difendersi dall’infezione. Il sindaco Allevi: “Chiedo ai cittadini di affrontare l’emergenza con dignità e senso civico”.



Non solo Coronavirus. In cronaca nera la notizia di quei “ragazzi bene” che vendono la droga. In questo caso giovane, di buona famiglia, spacciatore “in conto vendita”. Riceveva hashish da pusher professionisti per smerciarlo ad amici e conoscenti. Una pratica diffusa entrata nel mirino della Polizia di Stato, che ha fermato e denunciato uno di questi venditori occasionali.

Ma anche la condanna di un monzese per violenza sessuale e il sequestro di un mini-cellulare in una cella di via Sanquirico.

In cronaca gli aggiornamenti nella corsa per il Masterplan di Villa reale e parco, l’intervista al libraio (fresco di pensione) Roberto Arlati per la rubrica VentiVenti e le storie di donne in vista dell’8 marzo: la vocal coach, la pastaia, la negoziante, la cantante.

E poi la chiusura della Scuola di affresco voluta da Andrea Sala: spese insostenibili, esperienza al capolinea.

Su il CittadinoPiù la Fimer ai vertici dell’eco-energia. In cultura la scomparsa di Ernesto Cardenal, sacerdote e poeta che usava i versi come cura, e il suo legame con Monza.

Con il giornale in edicola la nuova rubrica Pianeta Gaming, sui videogiochi (e non solo). Alla scoperta del divertimento intelligente e dal linguaggio universale.



E poi torna l’appuntamento con la rubrica InnovazioneÌ. Questa settimana protagonista è Laura Colombo, imprenditrice di Seregno, che racconta la nascita, lo sviluppo e il futuro della sua azienda, attiva nel campo della formazione e dello smartworking.

