Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 5 dicembre 2019 (con la Top 500+) C’è la Top 500+. Il Cittadino in edicola giovedì 5 dicembre 2019 è speciale per avere in allegato gratuito l’inserto di 96 pagine con la classifica delle aziende di Monza e Brianza per fatturato.

Monza avrà una “Casa della montagna”, ma il centro sociale Boccaccio annuncia battaglia. È la notizia in apertura del Cittadino in edicola giovedì 5 dicembre 2019: il club alpino ha firmato il compromesso con la Fgci per lo stadio di via Rosmini, l’ex campo del Verga, per trasformarlo in “Quota 162”. Ma l’impianto è occupato dal Foa dal 2011.

VAI ALL’EDICOLA DIGITALE Leggi il Cittadino e la TOP 500+ a 0,99 cents (VAI)



Il Cittadinomb giovedì 5 dicembre 2019 TOP 500+

Il 5 dicembre è anche il giorno della Top 500+ che, dopo l’evento di presentazione di lunedì in Villa reale, arriva nelle edicole di Monza. Sabato 7 dicembre anche in quelle della Brianza e sempre nell’edicola digitale.

È l’inserto di 96 pagine con la classifica delle aziende di Monza e Brianza per fatturato, gli approfondimenti e la cronaca dell’evento del 2 dicembre.



In primo piano sul Cittadino il confronto politico sul futuro del San Gerardo come Ircss e in generale del sistema ospedaliero brianzolo. La grande paura è che l’ospedale monzese rimanga isolato.

In cronaca nera e giudiziaria un’inchiesta calabrese che racconta come sia ancora facile per la ’ndragheta trovare sponde nelle imprese del nord, Monza inclusa, e il sequestro della Dia ai danni dello “scafista dell’hashish” che importò in catamarano tre tonnellate di droga. Mentre continua il processo ad alta tensione per l’omicidio Deiana.

Raffica di furti negli appartamenti nel weekend di apertura dello shopping natalizio ed esattamente in quell’orario.

prima pagina Il Cittadinomb giovedì 5 dicembre 2019

Il Cittadino prova anche a selezionare la regina delle buche che si sono riaperte in tutta la città con il maltempo: la mappa quartiere per quartiere. Caso Asfalti Brianza: Ats e Arpa si preparano a presentare il piano congiunto per i nuovi campionamenti.



In cronaca le tasse che aumentano per i più poveri e le immagini in anteprima dell’Iper Maestoso, l’ex cinema diventato risto-market che inaugura nel quartiere Cazzaniga. C’è invece un altro cinema al taglio del nastro ed è il nuovo Capitol che riapre con cinque sale.

Monza è star anche della televisione grazie ai ragazzi della compagnia teatrale Il Veliero, tra i protagonisti di una fiction della Rai. Il Cittadino li ha intervistati.



Ma non è l’unica sorpresa: a Cazzaniga è nata la coltivazione di zafferano (e fa anche del bene).

Politica: nasce anche a Monza il movimento delle Sardine e prepara la prima manifestazione.

Nello sport il Monza campione d’Inverno e il weekend del Rally Show, ma guardando al passato una piccola scoperta: l’autodromo nel secolo scorso ha cercato di aggiudicarsi l’olimpiade del 1960, quella poi assegnata a Roma.

Il CittadinoPiù racconta il ritorno della produzione Candy dalla Cina in Brianza, in cultura il Premio Lissone Design e il libro di Sagoma Editore sulla storia di Cochi e Renato.

Oltre alla Top 500+, il Cittadino in edicola ha lo speciale mobilità dedicato al mondo dell’auto e gli Affari di Casa sul mercato immobiliare brianzolo.

Alla Top 500+ è abbinata anche la promozione sull’abbonamento digitale “TOP500” che dà diritto a una abbonamento digitale annuale a 35 euro (anziché 49,99 euro) a una delle cinque edizioni del Cittadino (Monza, Brianza nord, Brianza sud, Vimercatese, Valle del Seveso). Per approfittarne è sufficiente cliccare QUI e digitare il codice “TOP500” .

© RIPRODUZIONE RISERVATA